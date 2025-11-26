Shohei Ohtani confirma que jugará con Japón el Clásico Mundial

Shohei Ohtani confirmó que jugará con Japón el Clásico Mundial 2026, su segundo torneo tras liderar el título de 2023.

Shohei Ohtani confirmó oficialmente su participación con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una noticia que provoca un impacto inmediato en el torneo por el peso mediático y deportivo que representa.

Su presencia impulsa las aspiraciones del seleccionado nipón y coloca a Japón nuevamente como el rival a vencer.

El regreso del jugador más influyente del béisbol mundial

La confirmación del astro de los Dodgers llega cargada de expectativa. Ohtani, actual MVP de la Liga Nacional y figura dominante a nivel global, disputará su segundo Clásico Mundial.

Su aporte fue determinante en la conquista del título de 2023, campeonato que cerró con una actuación histórica, incluida su labor en el montículo durante la final.

Ahora buscará el bicampeonato, un logro sin precedentes para Japón.

La decisión de involucrarse plenamente en la competencia reafirma su compromiso con la selección y dispara la atención internacional alrededor del torneo.

Su rol: bateador, lanzador o ambos

Una de las grandes incógnitas recae en el rol que desempeñará.

La gestión de su estado físico ha sido cuidadosa en los últimos años, especialmente tras cirugías recientes, y su utilización como lanzador podría manejarse con prudencia.

Aun así, su presencia garantiza impacto: ya sea como bateador designado, como lanzador o en funciones combinadas, su influencia deportiva y emocional es evidente.

El simple hecho de que vista nuevamente la camiseta de Japón altera el panorama competitivo del torneo.

Japón, el equipo a vencer

Japón llega fortalecido y con el impulso del campeonato obtenido en 2023.

La incorporación oficial de Ohtani le da un impulso rotundo.

Su liderazgo dentro del grupo y su capacidad para cambiar el rumbo de un juego en instantes consolidan a la selección japonesa como favorita natural.

El torneo de 2026 recibirá una atención mediática masiva, impulsada en gran parte por la presencia del jugador más relevante del béisbol contemporáneo.

