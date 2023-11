¿Ella es la nueva Miss Universo? Conoce a Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023

En su fotografía más reciente, sus admiradores no dudaron en expresarle su apoyo para este certamen de belleza internacional que se realizará mañana.

«Un regalo del cielo: feliz y agradecida por esta oportunidad, no se imaginan lo mucho que significa para mí», expresó.

Cabe recordar que Sheynnis Palacios se contagió de Covid-19, por lo que no pudo competir por la corona del Reinado Internacional del Café 2019.

¡Se pegó un chicle en el cabello!

En el portal de El Comercio se comparte una anécdota que ocurrió cuando una de las favoritas para ganar Miss Universo era una niña.

«Me encanta mi cabello corto tal cual, me representa, me hace ser diferente. Cuando era chiquita, yo quería cortarme el pelo, pero mi mamá no quería».

Ante esta negativa, Sheynnis Palacios tomó una decisión radical que sorprendió a todos: se pegó un chicle en el cabello para que se lo cortaran.

Por último, Miss Nicaragua se declara amante de los animales, a tal grado que tiene seis perros y tres gatos viviendo con ella.