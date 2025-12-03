Sheinbaum y Trump podrían coincidir en el sorteo del Mundial 2026

Sheinbaum irá al sorteo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que acudirá al sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington.

Será la primera vez que la mandataria se vea en persona con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar”, dijo durante su conferencia matutina, anticipando que será un viaje breve.

Sheinbaum señaló que en el evento también estará presente el primer ministro canadiense, Mark Carney, y que existe la posibilidad de reunirse con Trump.

Aclaró que ese encuentro “todavía no está definido”.

En caso de concretarse, aseguró que sería una reunión “muy breve”.

La presidenta destacó que la presencia conjunta de los mandatarios de América del Norte enviaría una imagen de continuidad en el compromiso comercial regional.