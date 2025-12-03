Sheinbaum y Trump podrían coincidir en el sorteo del Mundial 2026
Publicado el 12/03/2025 a las 16:07
- Sheinbaum irá al sorteo
- Posible encuentro con Trump
- México lidera el Grupo A
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que acudirá al sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington.
Será la primera vez que la mandataria se vea en persona con el presidente estadounidense, Donald Trump.
“Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar”, dijo durante su conferencia matutina, anticipando que será un viaje breve.
Claudia Sheinbaum y Trump podrían encontrarse en el sorteo del Mundial 2026
#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum confirma que asistirá al sorteo del Mundial 2026, a realizarse en Washington D.C. el 5 de diciembre: “es buen momento para estar juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante” pic.twitter.com/gZUyWUx1sv
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 3, 2025
Sheinbaum señaló que en el evento también estará presente el primer ministro canadiense, Mark Carney, y que existe la posibilidad de reunirse con Trump.
Aclaró que ese encuentro “todavía no está definido”.
En caso de concretarse, aseguró que sería una reunión “muy breve”.
La presidenta destacó que la presencia conjunta de los mandatarios de América del Norte enviaría una imagen de continuidad en el compromiso comercial regional.
El drama de los bombos
🌐 La FIFA confirma oficialmente los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington. pic.twitter.com/o2n5hsYmJD
— Guillermo Arango (@guilloarango) November 25, 2025
Sobre su participación en la ceremonia, Sheinbaum explicó que su labor consistirá en abrir la “pelotita” correspondiente al bombo donde estará ubicada la selección mexicana.
México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurado su lugar como cabezas de serie por ser países anfitriones.
La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A, lo que le otorga el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca.
Canadá será líder del Grupo C. Estados Unidos encabezará el Grupo D y tendrá la mayoría de los partidos del torneo.
Un sorteo clave para el Mundial 2026
El sorteo es uno de los actos previos más importantes al certamen que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.
El país tendrá tres sedes oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
En la ceremonia del 5 de diciembre se conocerá la conformación de los grupos para las 48 selecciones que participarán en la justa deportiva.
Al día siguiente se llevará a cabo el sorteo del calendario de partidos. También se definirá en qué estadios se disputarán los encuentros.
Este proceso marcará el inicio de la ruta final hacia el Mundial 2026 para todos los equipos clasificados.