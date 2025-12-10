Sheinbaum confronta a Trump y defiende la soberanía mexicana

Sheinbaum rechaza intervención extranjera

Trump plantea acciones militares

México defiende su soberanía

Segun informa El Financiero, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de atacar territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina del 10 de diciembre, Sheinbaum afirmó que México no permitirá ninguna intervención extranjera.

La mandataria insistió en que las amenazas no representan un riesgo real por la relación bilateral vigente.

Sheinbaum explicó que no es necesario responder a cada declaración de Trump.

Cooperación bilateral y tensiones por seguridad

🔴"Eso no se va a dar": la presidenta Claudia Sheinbaum reacciona a las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, quien no descartó operaciones militares contra México y Colombia. La mandataria defendió la soberanía de nuestro país y aseguró que «nunca aceptaríamos una…



A pesar de diferencias, Sheinbaum aseguró que existe una relación respetuosa entre ambos países.

La reacción se produjo después de que Trump declarara que consideraría acciones militares similares a las aplicadas en el Caribe.

Trump respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si haría lo mismo en México y Colombia.

El presidente estadounidense ha dejado abierta esta posibilidad en múltiples ocasiones.