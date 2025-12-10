Sheinbaum confronta a Trump y defiende la soberanía mexicana
Publicado el 12/10/2025 a las 18:47
Segun informa El Financiero, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de atacar territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina del 10 de diciembre, Sheinbaum afirmó que México no permitirá ninguna intervención extranjera.
La mandataria insistió en que las amenazas no representan un riesgo real por la relación bilateral vigente.
Sheinbaum explicó que no es necesario responder a cada declaración de Trump.
Cooperación bilateral y tensiones por seguridad
🔴“Eso no se va a dar”: la presidenta Claudia Sheinbaum reacciona a las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, quien no descartó operaciones militares contra México y Colombia.
La mandataria defendió la soberanía de nuestro país y aseguró que «nunca aceptaríamos una… pic.twitter.com/kbjmZFmMjT
— El Universal (@El_Universal_Mx) December 10, 2025
A pesar de diferencias, Sheinbaum aseguró que existe una relación respetuosa entre ambos países.
La reacción se produjo después de que Trump declarara que consideraría acciones militares similares a las aplicadas en el Caribe.
Trump respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si haría lo mismo en México y Colombia.
El presidente estadounidense ha dejado abierta esta posibilidad en múltiples ocasiones.
Sheinbaum Trump: rechazo a acciones militares en México
Sheinbaum recordó que México nunca aceptará una intervención militar extranjera.
Trump ha sugerido tratar a los cárteles como organizaciones terroristas.
Funcionarios estadounidenses como Pete Hegseth han reforzado esta postura.
Sheinbaum ya se había manifestado contra los ataques estadounidenses en el Caribe.
México insiste en leyes internacionales y humanitarismo
Sheinbaum señaló que las operaciones militares en aguas internacionales no cumplen con protocolos legales.
La mandataria reiteró que México apuesta por la cooperación antes que el uso de la fuerza.
Recordó que su gobierno intentó asistir a tripulantes tras un ataque estadounidense.
La Marina mexicana intervino para buscar sobrevivientes de una embarcación bombardeada.
Coordinación marítima y control mexicano
Aunque el ataque ocurrió en aguas internacionales, México activó un operativo de búsqueda al sur de Acapulco.
No se encontraron personas desaparecidas durante la operación.
Sheinbaum señaló que existe un acuerdo para que México realice interceptaciones cuando reciba información estadounidense.
La presidenta reafirmó que México debe mantener control directo sobre cualquier operación en su jurisdicción.