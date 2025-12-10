Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Sheinbaum confronta a Trump y defiende la soberanía mexicana

Sheinbaum confronta a Trump y defiende la soberanía mexicana

Un nuevo episodio de tensión bilateral luego de que la presidenta mexicana afirmara que México no aceptará ninguna intervención
Por 
2025-12-10T23:47:34+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 12/10/2025 a las 18:47

  • Sheinbaum rechaza intervención extranjera
  • Trump plantea acciones militares
  • México defiende su soberanía

Segun informa El Financiero, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de atacar territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina del 10 de diciembre, Sheinbaum afirmó que México no permitirá ninguna intervención extranjera.

La mandataria insistió en que las amenazas no representan un riesgo real por la relación bilateral vigente.

Sheinbaum explicó que no es necesario responder a cada declaración de Trump.

Cooperación bilateral y tensiones por seguridad


A pesar de diferencias, Sheinbaum aseguró que existe una relación respetuosa entre ambos países.

La reacción se produjo después de que Trump declarara que consideraría acciones militares similares a las aplicadas en el Caribe.

Trump respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si haría lo mismo en México y Colombia.

El presidente estadounidense ha dejado abierta esta posibilidad en múltiples ocasiones.

Sheinbaum Trump: rechazo a acciones militares en México

Sheinbaum, intervención extranjera, Trump
Sheinbaum responde a Trump y rechaza posibilidad de un ataque FOTO: SHUTTERSTOCK

Sheinbaum recordó que México nunca aceptará una intervención militar extranjera.

Trump ha sugerido tratar a los cárteles como organizaciones terroristas.

Funcionarios estadounidenses como Pete Hegseth han reforzado esta postura.

Sheinbaum ya se había manifestado contra los ataques estadounidenses en el Caribe.

México insiste en leyes internacionales y humanitarismo


Sheinbaum responde a Trump y rechaza posibilidad de un ataque FOTO: SHUTTERSTOCK

Sheinbaum señaló que las operaciones militares en aguas internacionales no cumplen con protocolos legales.

La mandataria reiteró que México apuesta por la cooperación antes que el uso de la fuerza.

Recordó que su gobierno intentó asistir a tripulantes tras un ataque estadounidense.

La Marina mexicana intervino para buscar sobrevivientes de una embarcación bombardeada.

Coordinación marítima y control mexicano

Aunque el ataque ocurrió en aguas internacionales, México activó un operativo de búsqueda al sur de Acapulco.

No se encontraron personas desaparecidas durante la operación.

Sheinbaum señaló que existe un acuerdo para que México realice interceptaciones cuando reciba información estadounidense.

La presidenta reafirmó que México debe mantener control directo sobre cualquier operación en su jurisdicción.

