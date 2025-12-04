Claudia Sheinbaum confirma viaje a Washington para sorteo del Mundial 2026
Publicado el 12/04/2025 a las 14:04
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.
Será su primer encuentro presencial con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y también coincidirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Sorteo histórico: Mundial con 48 selecciones
El evento definirá los 12 grupos del primer Mundial con 48 equipos y marcará el inicio de la recta final rumbo a la cita que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destaca unidad regional
“Es una buena oportunidad para proyectar que Norteamérica y nuestro compromiso comercial siguen firmes”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.
Además del sorteo, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales breves con Trump y Carney, lo que representa un importante gesto político en la antesala del Mundial.
Cita pendiente
Este encuentro reemplaza el fallido cara a cara previsto durante la Cumbre del G-7 en junio, que fue cancelado por ajustes de última hora en la agenda del mandatario estadounidense.
