Claudia Sheinbaum confirma viaje a Washington para sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum confirma su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, donde se reunirá por primera vez con Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

Será su primer encuentro presencial con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y también coincidirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sorteo histórico: Mundial con 48 selecciones

El evento definirá los 12 grupos del primer Mundial con 48 equipos y marcará el inicio de la recta final rumbo a la cita que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum destaca unidad regional

“Es una buena oportunidad para proyectar que Norteamérica y nuestro compromiso comercial siguen firmes”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.

Además del sorteo, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales breves con Trump y Carney, lo que representa un importante gesto político en la antesala del Mundial.

Cita pendiente

Este encuentro reemplaza el fallido cara a cara previsto durante la Cumbre del G-7 en junio, que fue cancelado por ajustes de última hora en la agenda del mandatario estadounidense.

