Sheinbaum desmiente vínculo con abogado de ‘El Mayo’ y exige investigación exhaustiva

“Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2.000 fotografías, 3.000 fotografías, 4.000, de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta afirmó: “Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad y ni de contubernios con nadie. Con nadie”.

La polémica se intensificó al difundirse que el abogado habría sido nombrado asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas, información desmentida tanto por las autoridades estatales como por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

La dirigente subrayó que el flujo constante de fotografías en eventos públicos dificulta la identificación precisa de cada uno de sus interlocutores.

Sheinbaum Reafirmó el compromiso de su administración, declarando que su proyecto “se sustenta en no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Estos comentarios se dan en un contexto de alta tensión, tras la detención de ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.