Sheinbaum niega acuerdo secreto con Trump para frenar aranceles

Sheinbaum rechazó haber negociado en lo oscurito con el Gobierno de Estados Unidos.

Defendió que los resultados en seguridad fueron clave para el acuerdo alcanzado.

Reiteró que la cooperación bilateral debe darse con respeto a la soberanía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que su gobierno haya pactado un acuerdo secreto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que su administración actúa con transparencia y que no existe ninguna negociación oculta.

Afirmó que su compromiso es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, por lo que cualquier acuerdo alcanzado fue producto de argumentos claros y resultados comprobables.

La mandataria subrayó que el diálogo con Trump se basó en el trabajo conjunto en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Sheinbaum destaca transparencia y resultados ante Trump

Sheinbaum explicó que, durante la llamada sostenida el jueves con Trump, el tema central fue el avance de su administración en el combate al tráfico de fentanilo.

Enfatizó que esta labor no es solo por compromiso con Estados Unidos, sino porque es una prioridad garantizar la paz y la seguridad del pueblo mexicano.

Subrayó que los esfuerzos realizados por su gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad fueron clave para lograr el aplazamiento de los aranceles.

Además, recordó que este nuevo acuerdo da un respiro a las exportaciones mexicanas al menos hasta el 2 de abril.