La reacción de Sheinbaum al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Publicado el 11/21/2025 a las 11:17
- Sheinbaum felicita a Fátima
- Triunfo mexicano en Miss Universo
- Bosch alza la voz
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y destacó nuevamente la valentía con la que la concursante respondió a la agresión verbal que sufrió por parte de Nawat Itsaragrisil durante una reunión preliminar del certamen.
Claudia Sheinbaum envió este viernes un mensaje de reconocimiento a Fátima Bosch, originaria de Tabasco, luego de que la mexicana se coronara como Miss Universo 2025.
Sheinbaum subrayó que la actitud de Bosch, tanto durante el certamen como frente a la polémica que marcó su participación, constituye un ejemplo de firmeza frente a situaciones de injusticia.
Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo y destaca que ante una injusticia, ella alzó la voz y dejó en claro que «las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos». pic.twitter.com/Wa7Vlkhd14
— JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 21, 2025
La concursante captó recientemente la atención internacional por la manera en que defendió su voz durante un incidente con Nawat Itsaragrisil, directivo del concurso, quien la insultó durante un encuentro preliminar con las participantes.
El episodio generó indignación y abrió un debate sobre la forma en que las mujeres enfrentan situaciones de violencia verbal en espacios de alta exposición pública.
Tras confirmarse el triunfo de Bosch, Sheinbaum destacó que más allá del resultado del concurso, lo que más valoraba era la determinación con la que la joven se había manifestado frente a un trato injusto.
La polémica con Nawat Itsaragrisil
El conflicto se remonta a principios de noviembre, cuando Nawat Itsaragrisil llamó “tonta” a Fátima Bosch durante una reunión previa a la final de Miss Universo 2025.
La expresión generó una oleada de críticas y colocó a Bosch en el centro de la conversación pública, no solo por su participación en el certamen sino también por la manera en que respondió.
En ese momento, la presidenta Sheinbaum ya había reconocido la valentía de la mexicana por rechazar la agresión y expresar su desacuerdo de manera clara y directa.
“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, declaró la mandataria el pasado 5 de noviembre.
El respaldo de Sheinbaum subrayó la importancia de que mujeres en espacios públicos o mediáticos actúen con firmeza frente a comportamientos que buscan deslegitimarlas o disminuirlas.
El caso también generó muestras de apoyo en el estado natal de Bosch, donde habitantes celebraron tanto su respuesta ante la controversia como su posterior coronación en el certamen internacional.
Un ejemplo que trasciende el concurso
Este viernes, Sheinbaum reiteró que la actitud de Bosch representa una forma de enfrentar las injusticias que viven muchas mujeres.
“Muchas felicidades a ella (…) A mí me gustó de ella que ella levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella”, señaló la presidenta.
Agregó que ese acto no solo la enaltecía como participante sino como una figura que inspira a otras mujeres a no guardar silencio ante situaciones similares.
Sheinbaum afirmó que la valentía de Bosch también tiene un valor simbólico para el país, al demostrar que la dignidad personal y colectiva puede defenderse incluso en escenarios de alta presión mediática.
Mencionó que había visto un video en Tabasco donde la gente aplaudía y celebraba el triunfo de la mexicana, un gesto que reflejaba el orgullo que había generado en su comunidad.
La presidenta insistió en que, más allá del concurso, lo que más le impresionó fue que Bosch levantara la voz en el momento en que sintió que había una injusticia “para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”.
El reconocimiento reafirma la relevancia de la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, no solo por su victoria sino por el mensaje que dejó durante el proceso.