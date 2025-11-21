La reacción de Sheinbaum al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Sheinbaum felicita a Fátima

Triunfo mexicano en Miss Universo

Bosch alza la voz

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró públicamente el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y destacó nuevamente la valentía con la que la concursante respondió a la agresión verbal que sufrió por parte de Nawat Itsaragrisil durante una reunión preliminar del certamen.

Claudia Sheinbaum envió este viernes un mensaje de reconocimiento a Fátima Bosch, originaria de Tabasco, luego de que la mexicana se coronara como Miss Universo 2025.

Sheinbaum subrayó que la actitud de Bosch, tanto durante el certamen como frente a la polémica que marcó su participación, constituye un ejemplo de firmeza frente a situaciones de injusticia.

Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo y destaca que ante una injusticia, ella alzó la voz y dejó en claro que «las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos». pic.twitter.com/Wa7Vlkhd14 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 21, 2025

La concursante captó recientemente la atención internacional por la manera en que defendió su voz durante un incidente con Nawat Itsaragrisil, directivo del concurso, quien la insultó durante un encuentro preliminar con las participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo 2025: La mexicana Fátima Bosch gana el certamen y se lleva la corona

El episodio generó indignación y abrió un debate sobre la forma en que las mujeres enfrentan situaciones de violencia verbal en espacios de alta exposición pública.

Tras confirmarse el triunfo de Bosch, Sheinbaum destacó que más allá del resultado del concurso, lo que más valoraba era la determinación con la que la joven se había manifestado frente a un trato injusto.