La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró con buen humor que Grok, la inteligencia artificial (IA) integrada en la red social X (antes Twitter), le respondiera a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que ella es «la presidenta más popular del mundo».

El curioso episodio ocurrió luego de que Bukele preguntara en su cuenta oficial: «Hey, Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra».

La IA no tardó en replicar: «Sheinbaum». La respuesta causó revuelo en las redes y llegó hasta la conferencia matutina de la mandataria mexicana, quien mostró la publicación con una sonrisa.

«Esa estuvo buena», comentó Sheinbaum entre risas, añadiendo que «la respuesta se explica por sí misma».

El Salvador President Nayib Bukele asked Grok who the most popular president in the world is. Grok replied, “Sheinbaum.”

