Sheinbaum asegura con «certeza» que «nunca» planteó a Trump cerrar la frontera

Mientras que ella dijo en X que “reiteró que la postura de México no es cerrar fronteras”.

Esto será hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, en particular de fentanilo.

Avance en las conversaciones bilaterales

Sus declaraciones contrastan con la carta que envió el martes al líder republicano en la que advirtió de que “a un arancel vendrá otro en respuesta” y en la que rechazó sus “amenazas”.

“Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés, y que si no, él iba a poner aranceles, ya no se planteó de esa manera”, aseveró.

La dirigente reiteró que las caravanas migrantes ya no están llegando a la frontera con Estados Unidos.

Mientras el Gobierno mexicano tiene un plan que incluye empleos a quienes se queden en México, albergues, retornos voluntarios, y evitar que avancen desde el sur de México.