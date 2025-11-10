Sheinbaum anuncia plan nacional para el Mundial 2026
Publicado el 10/11/2025 a las 11:22
Sheinbaum destacó que la justa deportiva no solo representará una oportunidad económica sin precedentes, sino también un escaparate para proyectar la identidad, cultura y fortaleza de México ante el mundo.
México será sede de 13 partidos y el inaugural
Gabriela Cuevas informó que el país albergará 13 encuentros distribuidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siendo el Estadio Azteca el escenario del partido inaugural, tal como sucedió en los mundiales de 1970 y 1986.
La funcionaria enfatizó que el primer eje del plan nacional se centra en la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar un evento seguro, ordenado y exitoso.
Se espera la llegada de más de 5.5 millones de visitantes al país, lo que implicará un importante esfuerzo en materia de infraestructura, movilidad y seguridad.
“No es solo fútbol. La Copa Mundial es una oportunidad para mostrar nuestra identidad y cultura, el orgullo de nuestro legado histórico, de crear nación y, a la vez, construir mundo”, afirmó Cuevas Barrón.
Inversión millonaria y fortalecimiento de infraestructura
La presidenta Sheinbaum anunció que el gobierno capitalino destina 9,000 millones de pesos a la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y confirmó que el Tren de Pasajeros AIFA–Buenavista estará listo antes del torneo para mejorar la conectividad entre los recintos deportivos y la zona metropolitana.
Además, el gobierno federal trabaja en la construcción de canchas deportivas y la organización de los “Mundialitos Sociales”, torneos comunitarios para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de fomentar la inclusión y el acceso al deporte en todo el país.
Proyección económica e inclusión social
El evento dejará una derrama económica estimada entre 1,800 y 3,000 millones de dólares, de acuerdo con proyecciones del Gobierno Federal.
Cuevas Barrón señaló que la administración busca que el Mundial de 2026 sea “la celebración más incluyente de la historia de México”, con actividades culturales, deportivas y recreativas en las 32 entidades del país.
“Queremos que el fútbol llegue a todo México; este mundial también se juega en cada sonrisa, en cada ciudad y comunidad del país”, puntualizó.
Seguridad y coordinación con la FIFA
En materia de seguridad, Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, aseguró que existe plena coordinación con las autoridades mexicanas para ofrecer un marco seguro a aficionados, jugadores y árbitros durante el torneo.
“Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, los equipos y los árbitros en 2026”, afirmó Mainka.
La presidenta Sheinbaum agregó que la organización del evento se desarrolla bajo un acuerdo firmado con la FIFA en 2015, y su administración ha dado continuidad a los compromisos previamente establecidos, ajustándolos a las nuevas condiciones del país.
