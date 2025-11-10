Sheinbaum anuncia plan nacional para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinadora federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, presentaron en Los Pinos los avances y ejes estratégicos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que colocará nuevamente a México como sede mundialista junto con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum destacó que la justa deportiva no solo representará una oportunidad económica sin precedentes, sino también un escaparate para proyectar la identidad, cultura y fortaleza de México ante el mundo.

México será sede de 13 partidos y el inaugural

Gabriela Cuevas informó que el país albergará 13 encuentros distribuidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siendo el Estadio Azteca el escenario del partido inaugural, tal como sucedió en los mundiales de 1970 y 1986.

La funcionaria enfatizó que el primer eje del plan nacional se centra en la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar un evento seguro, ordenado y exitoso.

Se espera la llegada de más de 5.5 millones de visitantes al país, lo que implicará un importante esfuerzo en materia de infraestructura, movilidad y seguridad.

“No es solo fútbol. La Copa Mundial es una oportunidad para mostrar nuestra identidad y cultura, el orgullo de nuestro legado histórico, de crear nación y, a la vez, construir mundo”, afirmó Cuevas Barrón.