La actriz Shannen Doherty confiesa ‘rendirse’ ante el cáncer y ya prepara su funeral

En un episodio conmovedor de su podcast ‘Lest’ be clear’, la icónica actriz Shannen Doherty, conocida por su papel en ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Hechiceras’, conmocionó al mundo.

La actriz planea su funeral

Sin embargo, Shannen Doherty especificó que no desea la presencia de ciertas personas, considerando su asistencia como un acto de hipocresía.

La actriz no se anduvo con rodeos al admitir que no agrada a todos, y en consecuencia, no desea que aquellos que la desaprueban estén presentes en su despedida.

Aunque aún no ha elaborado una lista detallada de excluidos, pidió a sus conocidos que se sometan a un ejercicio de honestidad antes de decidir si asistirán o no al evento.

«Hay muchas personas que creo que se presentarían y no quiero ahí. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘gracias a Dios esa perra ya está muerta'», expresó la actriz.