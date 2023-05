Tras la ruptura que se hizo pública con Piqué, a la cantante la estuvieron relacionando bastante con otros famosos, como futbolistas, actores y de más, sin embargo esto quedaba solamente en rumores y resultaba no ser nada. Pero lo que sí es 100% verdad es que Shakira fue captada el día de ayer a lado de un famoso actor.

Cabe resaltar que en las imágenes, también compartidas por Despierta América , se aprecia como la cantante no se encuentra del todo sola con el actor, si no que está acompañada de sus hijos Sasha y Milán. En un video compartido por el programa de televisión, Shakira fue captada apapachando a sus hijos.

“Que bueno por ella”, “Me encanta con Tom Cruise”, “Para Tom no hay ‘misión imposible’ no lo olviden”, “Shakira con su hijo emocionado por compartir con un actor que hace películas de acción que gusta a los niños”, “Corre Tom, corre. ¡ella factura! con ese saludo te va a hacer una canción”, expresaron algunos usuarios. PARA VER UN VIDEO, PUEDE HACER CLIC ( AQUÍ ).

Shakira y Tom Cruise juntos en Miami: ¿Piqué quiere colaborar con Bizarrap? Esto es lo que dijo al respecto

El exfutbolista español hizo una confesión bastante inesperada recientemente junto al famoso Twitcher Ibai, quien también es su colega y amigo, en donde confesó que le gustaría tener una colaboración con Bizarrap, justo igual a como lo hizo Shakira con su canción con el productor musical y su mensaje “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Que si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito (algo pequeño), sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de lago potente, entiendes, un chupito me parece poco”, indicó el ex de la famosa cantante a través de un video compartido por Despierta América.