¿Se reconciliaron? Shakira y Piqué sorprenden con una relación más estable a tres años de su separación

Shakira y Piqué sorprenden con relación

Acuerdos por los hijos

Comunicación directa retomada

Tres años después de protagonizar una de las rupturas más mediáticas del entretenimiento mundial, Shakira y Gerard Piqué habrían alcanzado un nivel de convivencia impensable tras meses de tensiones, negociaciones y señalamientos públicos.

La cantante colombiana y el exfutbolista español, quienes estuvieron envueltos en controversias alimentadas por canciones y noticias, ahora tendrían una comunicación directa sin la intervención de abogados.

Así lo reveló el periodista Alex Rodríguez, quien aseguró que el entorno más cercano a la artista le confirmó que la relación entre ambos ha mejorado notablemente.

Según compartió en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, hoy su interacción es “normal” y libre de los conflictos que marcaron los primeros meses tras su separación.

Una relación basada en acuerdos y estabilidad

Rodríguez explicó que Shakira y Piqué ya no comparten propiedades ni asuntos financieros, lo que ha reducido las tensiones que en algún momento complicaron la convivencia parental.

“La relación es normal… ya no tienen nada en común, lo único que tienen en común en este momento son los hijos”, dijo el periodista al citar a la fuente cercana a la cantante.

Este cambio habría sido determinante para que ambos enfoquen su energía únicamente en el bienestar de Milan y Sasha, quienes fueron el principal punto de fricción en la etapa más difícil del proceso.

Ahora, de acuerdo con Rodríguez, las celebridades tienen consenso total sobre todo lo relacionado con los niños y su rutina familiar.