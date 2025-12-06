¿Se reconciliaron? Shakira y Piqué sorprenden con una relación más estable a tres años de su separación
Publicado el 12/06/2025 a las 15:42
- Shakira y Piqué sorprenden con relación
- Acuerdos por los hijos
- Comunicación directa retomada
Tres años después de protagonizar una de las rupturas más mediáticas del entretenimiento mundial, Shakira y Gerard Piqué habrían alcanzado un nivel de convivencia impensable tras meses de tensiones, negociaciones y señalamientos públicos.
La cantante colombiana y el exfutbolista español, quienes estuvieron envueltos en controversias alimentadas por canciones y noticias, ahora tendrían una comunicación directa sin la intervención de abogados.
Así lo reveló el periodista Alex Rodríguez, quien aseguró que el entorno más cercano a la artista le confirmó que la relación entre ambos ha mejorado notablemente.
Según compartió en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, hoy su interacción es “normal” y libre de los conflictos que marcaron los primeros meses tras su separación.
Una relación basada en acuerdos y estabilidad
Rodríguez explicó que Shakira y Piqué ya no comparten propiedades ni asuntos financieros, lo que ha reducido las tensiones que en algún momento complicaron la convivencia parental.
“La relación es normal… ya no tienen nada en común, lo único que tienen en común en este momento son los hijos”, dijo el periodista al citar a la fuente cercana a la cantante.
Este cambio habría sido determinante para que ambos enfoquen su energía únicamente en el bienestar de Milan y Sasha, quienes fueron el principal punto de fricción en la etapa más difícil del proceso.
Ahora, de acuerdo con Rodríguez, las celebridades tienen consenso total sobre todo lo relacionado con los niños y su rutina familiar.
Prioridad absoluta: la paz y seguridad de sus hijos
El periodista destacó que, según la información recibida, las decisiones respecto a los hijos se han convertido en un terreno de entendimiento y cooperación.
“En ese tema no hay ninguna diferencia, que están los dos abogando porque tengan paz, porque tengan seguridad, que en todo se ponen de acuerdo”, afirmó.
Parte de este equilibrio también se refleja en los viajes mensuales que Piqué realiza a Miami para convivir con Milan y Sasha.
Estos encuentros, dijo Rodríguez, han ayudado a que la dinámica familiar se mantenga estable pese a la distancia.
Sin molestias por la presencia de los niños en eventos públicos
Otra de las revelaciones del periodista apunta a que el exfutbolista no estaría molesto por la exposición mediática que implica que los menores acompañen a su madre a eventos públicos.
“Piqué sabe que a los niños les encanta y que por lo tanto está todo bien porque están enfocados en el bienestar de los niños”, explicó.
Esta postura marcaría un contraste con la etapa posterior a la ruptura, cuando se especulaba sobre desacuerdos con respecto a la forma en que los pequeños aparecían en el ojo público.
El entendimiento actual, según Rodríguez, sugiere que ambos priorizan el entorno emocional de Milan y Sasha por encima de cualquier diferencia personal.
Un giro inesperado tras una ruptura mediática
La separación de Shakira y Piqué en junio de 2022 fue una de las más comentadas debido a la supuesta infidelidad del español con Clara Chía, situación que desató una ola de reacciones globales.
En su momento, la tensión parecía irreconciliable, alimentada también por las canciones de la colombiana que dieron voz a su experiencia tras la ruptura.
Sin embargo, el nuevo panorama muestra una etapa mucho más madura y funcional entre ambos.
Hoy, el foco estaría puesto en la estabilidad emocional de los niños y en mantener una relación que, aunque distante en lo sentimental, se sostiene en el respeto y la cooperación, señaló ‘Univisión‘.
