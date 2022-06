Roberto revela los problemas que afrontó con la familia de Shakira; “La he pasado muy mal”

Finalmente, Roberto contó como fue su relación con la hermana de Shakira, pues dijo que mantuvo una relación de 8 años, pero que no terminó bien. De acuerdo al medio español, la hermana de la cantante, Lucila, es una reconocido neurocirujana. Todos los problemas comenzaron cuando Roberto contó a la fuente anteriormente mencionada, que él adquirió hace algunos años, por un millón de euros un chalet, ese fue el origen de cientos de problemas con Lucila.

Roberto contó que Lucila desapareció de la noche a la mañana en el año 2015 y se mudó a Barranquilla, en donde comenzaría una nueva vida lejos de él. Según sus declaraciones, dijo que ya no tiene miedo y no piensa quedarse callado. “Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros”. Finalmente Roberto dijo que ya no está dispuesto a guardar silencio, debido a que ha afrontado una serie de problemas con la familia de la intérprete de ‘Las de las Intuición’. “Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas”, dijo a Es Diario. Archivado como: Shakira y Piqué excuñado verdad