El trama entorno a la relación de Shakira y Gerard Piqué aún no ha terminado. Desde su ruptura en el pasado mes de junio, ambos han dado mucho de que hablar. Desde canciones con dedicatoria hasta salir con nuevas parejas sin pena alguna . Ahora revelan nueva información de ambos.

La intérprete de éxitos como ‘Antología’ y el ex defensa del FC Barcelona son padres de dos niños: Milán y Sasha, de nueve y siete años, respectivamente. No obstante, hace un tiempo la barranquillera habría buscado quedar embarazada de una niña.

Cada día salen a la luz nuevos detalles de la relación que tuvieron Shakira y Piqué durante más de una década, esta vez se reveló que la colombiana deseaba tener una hija con el ex deportista español. Piqué recientemente anunció que se retiraba del fútbol y dejó el FC Barcelona.

Para lograr tener una bebé, la cantante originaria de Barranquilla, Colombia estuvo en una clínica de fertilidad en la que se sometió a un tratamiento bajo el nombre Sila Prieto para que la prensa no la detectara, según reveló el medio El Nacional. ARCHIVADO DE: Shakira tratamientos de fertilidad

“Va a ser todo un regalo para Milán tener un hermano. Me gustaría tener una niña algún día, pero ya veremos, nunca se sabe lo que va a pasar. Por el momento estoy feliz porque también me encantan los niños”, comentó antes de dar a luz a Sasha, en 2015 durante entrevista.

Shakira tratamientos de fertilidad: ¿Qué fue lo que hizo?

Según el medio, para lograrlo, Shakira estuvo hace dos años en una clínica de fertilidad en la que se sometió a un tratamiento bajo el seudónimo Sila Prieto para ocultar su identidad. Aunque no se logró en su momento debido a su edad, se cree que aún estaría en la búsqueda de tener un tercer hijo.

“Volver a ser madre es algo que Shakira no ha descartado, le haría ilusión, aunque sabe que las posibilidades son reducidas y ahora sin pareja aún más. Si encontrase a la persona adecuada no lo descartaría”, asegura El Nacional, ¿Piqué ya no será el padre de sus hijos?