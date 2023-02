Shakira nuevo tema Karol G: ¿Qué dice su nueva canción?

Las famosas barranquilleras confirman sospechas sobre la letra de su tema musical TQG (Te quedó grande). En la canción se mencionan cosas como: “te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que todavía me vez todas las historias”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” menciona ‘La Bichota’.

Mientras que Shakira, quien ya estrenó anteriormente otros tres temas musicales arremangando en contra de Gerard Piqué, sorprendió dar polémicas declaraciones en su canción, tales como: “Verte con una nueva me dolió, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoro.”, “Lo que tú novia me tiró, eso ni da rabia, yo me rio”, confiesa la intérprete de “Las de la Intuición”. Archivado como: Shakira nuevo tema Karol G