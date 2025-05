Shakira sufre caída en concierto de Montreal y reacciona con humor y profesionalismo

Ni una caída en pleno escenario logra opacar el carisma de Shakira, quien sigue conquistando al mundo con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Problemas previos en la gira

Este no ha sido el único obstáculo que ha enfrentado la gira internacional de la cantante en los últimos meses.

En febrero, la artista tuvo que suspender su primer concierto en Lima, Perú, tras ser hospitalizada por un problema estomacal.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no estoy en condiciones para actuar esta noche”, expresó en sus redes el 16 de febrero.

“Me entristece mucho no poder subir al escenario hoy. Tenía muchas ganas de reencontrarme con mis increíbles fans aquí en Perú”, agregó entonces.