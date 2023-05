“Este ha sido un año de cambios sísmicos. He sentido más que nunca lo que significa ser mujer. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos”, comenzó diciendo la que en estos momentos podría ser la mujer hispanohablante más famosa del mundo.

Ante una multitud que no paró de clamar por la estrella colombiana en el Watsco Center de Miami, Shakira fue tan sincera en sus palabras como lo ha sido en sus canciones recientes. En medio del discurso estuvo a punto de ponerse a llorar por lo viviendo en el último año.

“A veces por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro nos olvidamos de nosotras mismas. A mí me ha pasado, más de una vez”, reconoció la cantante. “Llega un momento en el que una no depende de nadie para quererse o aceptarse tal cual es.

Shakira se le quiebra la voz: Le manda indirecta a Piqué

Claro que no podría dejar pasar la oportunidad de masacrar aún a más a su ex: “No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo verdaderamente importante es que sigamos siendo fieles a nosotras mismas”, aseguró la colombiana, para luego añadir que en su peor momento “fue la música quien la salvó”.

Un alegato feminista y lleno de anécdotas que está dando la vuelta al mundo. Otras estrellas del mundo de la música, como Thalía, han celebrado con Shakira este reconocimiento. "Mi Shak, Que hermoso abrazarte de nuevo", le dijo la cantante mexicana.