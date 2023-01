El colaborador del programa ‘El Gordo y la Flaca’, le mandó un contundente mensaje al futbolista en donde señaló su supuesta infidelidad: “¿La conoces Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, escribió en su cuenta de Instagram con una fotografía del perfil de la otra ‘amante’. Archivado como: Shakira sabe del engaño de Piqué a Clara

Shakira sabe del engaño de Piqué a Clara. El escándalo mediático que generó el tema de Shakira repleto de indirectas hacia Gerard Piqué fue inmenso, tanto así que hasta el futbolista del FC de Barcelona ya está afrontando las consecuencias de la canción que su ex le dedicó. Sin embargo, se han estado descubriendo algunos ‘secretos’…

Shakira sabe del engaño de Piqué a Clara: ¿Le pidió una segunda oportunidad a la cantante?

Por supuesto que todos los medios comenzaron a hablar sobre estas polémicas declaraciones hechas por el paparazzi Jordi Martí, quien conforme han avanzado los meses, ha seguido paso por paso a Shakira y a Piqué, confirmando muchas de las declaraciones que hizo sobre la expareja antes de que rompieran.

Otra reciente declaración hecha por Jordi recientemente, fue que Piqué le habría pedido a Shakira una segunda oportunidad, sin embargo la intérprete de ‘Waka Waka’ no la habría tomado. “Una persona del entorno directo de Shakira me asegura que en abril pasado es la fecha en la que Piqué y Shakira terminan su relación. Pero un mes más tarde, él, aun estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a la cantante y decide intentarlo de nuevo, vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo”, indicó Jordi según Univision. Archivado como: Shakira sabe del engaño de Piqué a Clara