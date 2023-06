La relación de Shakira y Piqué era vista como una de las solidas del medio, de acuerdo con lo que decían los espectadores. Sin embargo, desde hace un año que se dio a conocer su separación, los fans de Shakira no han parado de tundir al exfutbolista.

No fue «legal» en España

La cantante nacida en Colombia ha estado buscando convencer a los jueves que no vivió en España de manera estable hasta 2015, por lo que no podría tratarlo como residencia fiscal. Es por eso que ha batallando en los tribunales del país.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, señaló.