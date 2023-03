Tuvieron que pasar más de ocho meses para que Gerard Piqué finalmente hablara sobre lo ocurrido con Shakira, pues aunque no se adentró más de la cuenta en su vida personal, el exfutbolista fue cuestionado sobre el tema de Shakira con Bizarrap, y él sorprendentemente contestó lo siguiente:

Tan solo un día transcurrió para que Piqué concediera una entrevista en donde, coincidió que abordó temas un poco personales y como pocas veces se le había visto. Y aunque no quiso mencionar a Shakira en sí, aseguró que ha estado pasando por momentos difíciles. Ahora, Shakira ha hecho algo en ‘respuesta’ a esto.

Luego de dar éstas declaraciones, la artista de talla internacional Shakira , decidió publicar un video en su cuenta de Instagram de agradecimiento, en donde aparecen varios fanáticos, agradeciendo y brindándole todo el apoyo a la famosa barranquillera, y además cabe resaltar que no es ninguna novedad que la cantante reconozca el amor que le tiene a sus fans.

Shakira ‘responde’ a Piqué con emotivo video: “No siempre se cumplen los sueños”

Cabe resaltar que hace unas semanas atrás, Shakira habló en exclusiva con el periodista Enrique Acevedo en televisión luego de mucho tiempo, y reveló que la idea de grabar junto con Bizarrap fue de Milán, su hijo. “Tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino y le digo ‘Mira, mira, quién me ha escrito’ y era Bizarrap”, revela Shakira.

Y por otro lado, Shakira reveló que ella siempre quiso tener una familia, sin embargo las cosas no salieron como esperaban. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, yo también tuve ese sueño de tener una familia, en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día”, contó. Archivado como: Shakira ‘responde’ a Piqué con emotivo video