Shakira pospone concierto en Los Ángeles por protestas migratorias

Shakira ha decidido posponer su concierto en el estadio SoFi de Los Ángeles, inicialmente previsto para el 20 de junio, y reprogramarlo para el 4 de agosto.

La cantante colombiana explicó que esta decisión responde a las manifestaciones en curso contra las políticas migratorias y las redadas masivas lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de X de su tour «Las mujeres ya no lloran», en la que se informó también que las entradas para la fecha original se habían agotado por completo.

Los organizadores mencionaron que la reprogramación abre la posibilidad de anunciar una segunda fecha para el concierto, ante la alta demanda de entradas y el apoyo recibido por parte de los fanáticos.

🚨 Shakira’s concert originally scheduled for Friday, June 20 at SoFi Stadium in Los Angeles, California is rescheduled to Monday, August 4.

There are safety concerns due to escalating ICE (Immigration & Customs Enforcement) raids and the deployment of the National Guard ordered… pic.twitter.com/bn6eEDGtMv

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) June 12, 2025