Fue en los primeros días de junio pasado, aunque era un rumor que venía desde tiempo atrás, que se hizo oficial su separación del futbolista español Gerard Piqué luego de 12 años de relación. Muchas personas no pueden explicarse por qué alguien como la intérprete de temas como Te felicito y Monotonía simplemente no tiene suerte en el amor.

Su sonado romance con Antonio de la Rúa

Tiempo después, y cada vez con mayor popularidad en prácticamente todo el mundo, Shakira comenzó una relación con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Aunque se creería que fue menos tiempo, en realidad duraron juntos por 10 años y terminaron antes del Mundial de Sudáfrica en 2010, donde cantó el tema Waka Waka (This time for Africa).

Los fans de la colombiana no lo recuerdan para nada con cariño, ya que fue muy sonado que le ‘reclamó’ 100 millones de dólares como compensación, ya que aseguraba que él había sido artífice del éxito mundial de su, en ese entonces, su ex novia. La artista pudo comprobar que todo lo que decía no tenía fundamento alguno, pero el mal sabor de boca que le dejó esta situación nadie se lo pudo quitar.