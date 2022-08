Han sido semanas muy intensas y desgastantes para la intérprete de temas como Hips don´t lie y Can´t remember to forget you, entre otros, ya que además de sus problemas personales, se enfrenta a una acusación legal que podría llevarla a prisión . Por lo pronto, decidió tomarse un respiro.

“Gracias a los Dodgers por hacer sentir a mis hijos como en casa”, escribió la artista en sus redes sociales, por lo que sus seguidores se hicieron presentes de inmediato con sus comentarios, pues no podían creer que se dejara ver con más de un hombre a la vez tras su separación de Piqué.

“Bien por ella, no tiene por qué llorar por un hombre x ella puede escoger el que ella desea, dinero tiene para resolver sus problemas, así qué?”, “Suerte mi Shaki, todo se irá acomodando”, “Gracias a los Dodgers por hacerte sentir como en el cuarto de Piqué”, “Creo que los jugadores todavía más agradecidos por tener a Shakira y sus niños”, se puede leer en más comentarios.

Aunque Shakira subió esta foto apenas ayer, se supo que esta visita se dio el pasado miércoles 27 de julio cuando el equipo de casa se enfrentó a los Nacionales de Washington. De sus dos hijos, Milán es quien practica este fascinante deporte, ¿será que no quiere seguir los pasos de su padre?

Fiscalía pide 8 años de cárcel para Shakira

Un fiscal español busca una pena de prisión de ocho años para Shakira por un caso de fraude fiscal de 14,5 millones de euros, según reveló un documento de la oficina del fiscal, reportó The Guardian. A inicios de la semana se dio a conocer que la colombiana había rechazado una oferta de la fiscalía para cerrar el caso en el que se le acusa de no haber pagado impuestos entre 2012 y 2014, periodo en el que dice no vivir en España.

El documento de la fiscalía afirma que Shakira residió habitualmente en España entre 2012 y 2014, y en mayo de 2012 compró una casa en Barcelona que se convirtió en un hogar familiar para ella, su pareja y su hijo nacido en España en 2013. El documento pedía una pena de prisión de ocho años y una multa de más de 23 millones de euros en caso de que fuera declarada culpable. No se ha fijado fecha para un juicio (Con información de Agencia Reforma).