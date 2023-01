Las imágenes fueron dadas a conocer por la agencia ‘ The Grobsy Group’ , y serían las primeras que se dan a conocer de Shakira tras la nueva polémica de su ex Gerard Piqué con Clara Chía, quienes de alguna manera ya hicieron ‘oficial’ ante el ojo público que son una pareja. Archivado como: Shakira reaparece muy bien acompañada

No solamente Piqué ha afrontado las consecuencias, si no también su familia

A pesar de que el futbolista español y su familia han estado pasando por momentos nada agradables debido a las polémicas declaraciones que Shakira hizo en su sesión con Bizarrap, Piqué no se limitó a demostrar que, Clara Chía es su nueva pareja y hacerlo público. Por otro lado, la exsuegra de Shakira Montserrat Bernabeu y madre de Piqué, está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer un video filtrado en donde se le puede ver agregando a la cantante colombiana, y al parecer, esto ha generado un odio masivo no solo en los fans de Shakira, si no también en la relación de los hijos de Shakira con su abuela.

De acuerdo con el portal Lecturas, se ha dado a conocer, por medio del entorno cercano a Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, que se encuentra muy afectada, pues su relación con sus nietos ha ido decayendo, además de que está pasando por un mal momento.