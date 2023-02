Tal como Piqué, Shakira publica fotografía con otro hombre (FOTOS)

Shakira publica fotografía en Instagram con otro hombre

¿Le quiso ‘copiar’ a Piqué y darle una lección?

Shakira prepara sorpresa para sus fans

Shakira publica fotografía con otro hombre: Pareciera que la batalla entre demostrar quien es el mejor aún no acaba, pues Shakira y Piqué han estado en el ojo del huracán estas últimas semanas, no solamente por los desplantes que la barranquillera le ha hecho pasar a su ex, si no por la respuesta que él ha tenido con ella.

Hace semanas, Piqué ‘respondió’ a la canción de Shakira con Bizarrap de diferentes formas, paseándose en un carro ‘Twingo’, portando un reloj ‘Rolex’ y lo que más hizo estallar el internet, publicar su primera fotografía con Clara Chía, ‘formalizando’ así su relación con ella.

Shakira publica fotografía con otro hombre, ¿Le copió a Piqué?

Shakira no respondió ante la publicación que hizo su ex en Instagram con su novia Clara Chía, sin embargo hace unas cuántas horas, la famosa barranquillera publicó una foto con otro hombre la cual se ve algo borrosa, sin embargo el mensaje que dejó fue claro y contundente.

‘Música y amistad, la mejor combinación’, escribió la cantante en la descripción de la fotografía. Y en cuanto al acompañante que aparece con ella en dicha foto, se trata de el compositor Luis Fernando (lfochoa) como se hace llamar en Instagram, y ¿Para qué se reunieron? Archivado como: Shakira publica fotografía con otro hombre