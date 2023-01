Aunque Clara Chía se ha mantenido muy callada y no ha dado ninguna declaración para defenderse de los señalamientos y acusaciones que se le hacen, Shakira no para de lanzar ‘leña al fuego’ y ahora aprovechando el éxito de su sesión 53 con Bizarrap, canción que ha alcanzado el número 1 a nivel mundial, grabó un video.

Clara Chía aparentemente está devastada y harta de los señalamientos de la gente por su relación con Piqué y aunque sus compañeros de trabajo hablan cosas buenas, lo cierto es que el estigma que cayó sobre ella desde que se supo que el exfutbolista engañó a Shakira con ella, las críticas no paran y la presión la tendría muy mal.

Tanto en TikTok, como en Instagram y YouTube, la nueva canción de la colombiana ha sido un éxito rotundo y ahora, con sus 45 años de edad, Shakira le presume su cuerpo y demuestra que sus caderas no mienten a Clara Chía, quien está con el padre de sus hijos, pero aparentemente nunca podrá tener lo que ella: su silueta.

Le dicen a Shakira también que reaccione y entienda que esos problemas no se arreglan así: “Shaki necesitamos el secreto para vernos así de bellas a los 45”, “También cantando se llora Shakira mientras tu tiras mier… Piqué bien contento con Clara Chía ya superarlo Paquita la del barrio colombiana”, “Por algo te habrá dejado”, “Esa señora, a su edad comportándose como una niña”, “Ya das un poco de penilla”.

Ante el inesperado video de Shakira bailando y mostrando sus pasos junto a sus bailarinas, la gente enloqueció y le mandó miles de comentarios: “Eres una REINA”, “Shakira Rolex Ferrari Queen”, “La patrona”, “Santa sepultura al Pique. QEPD”, “Estos problemas se los trata a puerta cerrada. Ella sólo piensa en facturar. Debería pensar en sus hijos”, “Deberías pensar más en tus hijos, no creo que se sientan bien que le estén echando pullas a su padre, suficiente que estén pasando por una separación, como para ver como se pelean a cada rato”.

¿La nueva novia de Piqué es la víctima en todo?

Clara Chía se ha comportado muy callada ante todo lo sucedido con Shakira y ha sido Piqué el que permitió que los señalamientos le cayeran a su novia al hacer las cosas equivocadas y exhibirse con ella por Paris y toda España antes de darse a conocer que ya estaba separado de la colombiana, pero ¿la joven es una víctima?

Aunque se ha dicho que Clara Chía no es la joven que aparece en un video en vivo de Piqué hace unos años en plena casa de su ex, sí se difundieron imágenes en que cuando aún estaba con Shakira, ella cenaba con él en restaurantes en áreas privadas para que no fueran vistos, además de que se aseguró que la joven también engañó a su pareja con el exfutbolista. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SHAKIRA PRESUMIENDO SU CUERPO A CLARA CHÍA.