Foto ArchivoY es que, en la nueva canción de la cantante, ésta se lanza con todo contra el ex jugador del Barcelona, y no es necesario ser un erudito para darse cuenta de que la colombiana está molesta y que la letra de su canción es dirigida al papá de sus hijos, por lo que te dejaremos unas estrofas para que tú des tu opinión.

Shakira Piqué reloj Casio: ¿QUÉ DICE LA CANCIÓN?

FOTO MEZCALENTAsí va la canción de Shakira: ” Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo / No quiero otra decepción. Tanto que te las dabas de campeón / Y cuando te necesitaba / Diste tu peor versión / Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato / Una loba como yo no está pa’ novatos / Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú”. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques”.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música/ Perdón que te sal-pique / Clara-mente es igualita que tu, pa' tipos como tú / Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso… Cambiaste un Ferrari por un Twingo, Cambiaste un Rolex por un Casio.