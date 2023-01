¿SE SIGUEN AMANDO Y SUS PELEAS SON UNA FARSA? Descubren lo que Shakira y Piqué habían estado 'ocultando' por meses y ¿se van a reconciliar? (FOTOS)

Shakira y Piqué ¿podrían volver a ser pareja?

Que se cuide Clara Chía porque un aspecto podría ‘echar a perder’ su relación con el exfutbolista

¿Será que pese a todo, la ex pareja de famosos aún se sigue amando?

A una semana de que Shakira ‘lanzara a los lobos’ una vez más a su ex Piqué y la pareja de este Clara Chía con la nueva canción que les dedicó y con la que les provocó un sinfín de humillaciones y comentarios, ahora, impacta de sobremanera que tal vez la relación entre la cantante y el exfutbolista pudiera ‘esta viva’ con todo y la guerra entre ellos.

Shakira está pasando por un momento glorioso a nivel profesional rompiendo récords con la sesión 53 junto a Bizarrap en la que grabó su canción de despecho contra Piqué y Clara Chía, pero a nivel personal continúa muy dolida por la traición del padre de sus hijos y a 7 meses de que anunciaran separación, ¿podría volver con él y cumplir su última venganza contra la novia del exfutbolista?

Shakira y Piqué ¿podrían volver y siguen enamorados?

Y es que no se ha cumplido el hecho de que Shakira se mude a Miami como ya había pactado con Piqué, lo que sucedería en el mes de enero, pero ya a punto de terminarse el primer mes del 2023 ¿será que no quiere alejarse aún del exfutbolista? Y es que en redes sociales dieron cuenta de un lazo que aún da a entender que ambos no se olvidan… y no son sus hijos.

Varios medios de comunicación como ‘People en Español‘, ‘El Gordo y la Flaca’ y otros sitios como ‘La Lengua Te Ve’ han dado cuenta de que en Instagram, con todo y la guerra mediática que tienen desde hace meses, tanto Shakira como Piqué aún se siguen en dicha red social, lo que levanta sospechas de qué podría suceder.