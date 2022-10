Aplastan corazón de Shakira con lo que le hicieron

La colombiana es humillada de nuevo por su ex

Piqué es captado jugando con sus hijos y su novia Clara Chía ya convive con los niños El 2022 no parece mejorar para Shakira al menos en el aspecto personal, pues justo cuando está por lanzar su nuevo tema musical llamado ‘Monotonía’ y que también irá directo en contra de su ex como sucedió con ‘Te Felicito’, ahora se filtraron impactantes e inesperadas fotos de Piqué con sus hijos Milán y Sasha, pero conviviendo junto a su novia Clara Chía. Clara Chía Martí ha conseguido lo que tanto quería en poco tiempo: traer el ex de Shakira comiendo de su mano pues no sólo ‘se lo quitó’ a la colombiana, sino también ya trabaja en la empresa del jugador de fútbol y ahora ya convive con los hijos de la ex pareja, Milán y Sasha quienes fueron captados este fin de semana. Clara Chía está ‘adueñándose’ de la vida de Piqué Han pasado tan sólo cuatro meses desde que Shakira y Piqué anunciaran oficialmente su separación y las faltas de respeto y el cinismo de parte del futbolista junto a su novia Clara Chía no han cesado, pues no esperó nada para mostrarse muy contento y enamorado de su nueva pareja mientras la cantante colombiana se recuperaba del trago amargo. Fotos en bares bailando, en restaurantes cenando, muy acaramelados caminando por Paris y hasta dentro de su coche al salir de sus prácticas de futbol, han inundado las redes sociales y pareciera que a Piqué y a Clara Chía poco les importa lo que sus ex parejas, a quienes presuntamente habrían engañado, piensen, pero ahora ‘fueron más allá’.

Los hijos de Shakira ya conviven con Clara Chía ¿Qué pensará la colombiana? Las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’ son los primeros en presentar el momento que tanto temía Shakira: el día en que sus hijos Milán y Sasha conviven con Clara Chía, la novia de Piqué, quien a tan sólo cuatro meses de confirmar la separación oficial con su pareja de 12 años, sin más ni más ya dejó que sus pequeños pasen tiempo con la joven. En un video de ‘El Gordo y la Flaca’ se puede ver cómo Piqué está en un campo jugando futbol con sus hijos Milán y Sasha, así como con su mascota, pero para desgracia de Shakira, no están sólo ellos, pues también es visible la nueva novia del jugador, Clara Chía, enfundada en unos jeans, sudadera y bastante desaliñada.

¿Piqué no se mide ni tiene el más mínimo respeto? La casa de los Pirineos propiedad del futbolista se encuentra rodeada de vegetación y es un lugar al que acudían con Shakira como familia antes de la separación para pasar días de relajación, sin embargo a Piqué pareciera no importarle que sus hijos Milán y Sasha asocien esos recuerdos con su mamá, pues ahora tienen que convivir con Clara Chía. Y lejos de que Clara Chía ‘ponga el grito en el cielo’ y apele a la prudencia (que naturalmente Piqué no tiene) para no ir a los mismos lugares a los que su pareja iba con su ex, ella aparece encantada conviviendo con Sasha y Milán durante este fin de semana, lo que sin duda desató un sinfín de comentarios de la gente que no aprueba para nada el comportamiento de ambos.

Shakira devastada y con el corazón destrozado Mientras sus hijos ya conviven con Clara Chía, la cantante Shakira, aún sanando su corazón dejó claro que su siguiente canción será una indirecta muy directa para Piqué pues frases como ‘No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía’ lanzará el tema musical que continuará a ‘Te Felicito’ quien también estuvo dedicado al futbolista y su engaño. Los comentarios de la gente por el comportamiento de Piqué y Clara Chía aparecieron: “Mastiquen y traguen por que cuando la vida les cobre no quiero no saber”, “Creo que debieron esperar un tiempo más, esos niños sufren la separación de sus papás y ya él los está poniendo a convivir con su nueva pareja”, “Ay no pobres las mujeres lo que tenemos que soportar”, “Pobres niños todavía no les cae el 20 que pasó con sus padres y ya le conocen la otra mujer al papá”, “Esa es la alcahueta de la mamá”.