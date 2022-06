En primer lugar, Vieira Vidente se refirió a Gerard Piqué: “Las cartas me están diciendo que hay dos personas agarradas de la mano, una mujer y un hombre que estaban unidos, que se querían y se apoyaban, pero también me sale Shakira vendada, con los cuervos arriba, sin embargo, aparece otra mujer “.

Por medio de su canal oficial de YouTube , donde está cerca de llegar al millón y medio de suscriptores, la reconocida clarividente no se anduvo con rodeos y les ‘echó’ las cartas a esta famosa ex pareja que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Mucha atención a las palabras de Vieira…

Y lo que muchos temen, parece que será una realidad: la colombiana caerá en depresión: “Va a estar un poquito delicada de salud y no es para menos, sin embargo, veo que esta muchacha (refiriéndose a la ‘amante’) le dará la espalda a Piqué y no veo que ellos se casen”, comentó la psíquica.

Además de haberle sido infiel a Shakira, Piqué le será infiel a su ‘nueva conquista’

A punto de terminar con su lectura de cartas, Vieira Vidente reveló que en el 2023, el futbolista español saldrá con alguien más: “Esto es cuestión de calentura, pero él tendrá más conflictos con Shakira, veo papeles firmando, pero van a llegar a un acuerdo, aunque hay muchos secretos y Shakira está muy dolida”.

Y cuando nadie lo hubiera imaginado, a decir de la psíquica, la cantante colombiana sacará un libro en el que contará su verdad: “Él (Piqué) no quiere que ella esté con otro hombre, pero Shakira se dará un tiempo y se dice a sí misma que no dará mucho de qué hablar, más que nada por sus hijos. Ella tiene que hacer mucha yoga, porque últimamente tiene mucha ansiedad. Para Piqué, lo que le viene no es nada fácil, porque no sabe lo que quiere en su vida”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).