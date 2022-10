Shakira lanza material para Piqué con canción Monotonía

Se le preguntó al jugador qué opinaba al respecto

Descubre la reacción del ex de la colombiana

Destapan reacción de Gerard Piqué ante la pregunta de qué le parece la nueva canción de Shakira llamada Monotonía, al parecer dirigida a él, después de que hace meses se diera a conocer la supuesta infidelidad del futbolista español, de acuerdo a información que se publicó en el en el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax Televisión, por el paparazzi Jordi Martin.

El paparazzi dijo lo siguiente: “Hoy he estado en casa de Shakira y mañana voy a estar todo el día porque estamos a escasas horas de que se lance el tema mundial y no podéis imaginar quien apareció hoy, esas imágenes son hoy de esta tarde que las tomé llegando Shakira a su domicilio”.

¿QUÉ HIZO EL JUGADOR?

“Hoy ella ha hecho un día totalmente normal de llevar los niños al colegio, ha regresado a casa, y a los 30 minutos de llegar Shakira aparece Gerard Piqué, qué casualidad que en un día tan especial como hoy se aparezca, se ha quedado 10 minutos plantado en la puerta, no le han dejado entrar”, dijo el comunicólogo.

Y agregó: “Y claro yo me he tenido que lanzar encima del coche y le echo una banderilla de preguntas y le digo: ¿Gerard que te parece la letra de monotonía? Me quería asesinar Rodrigo. Os tengo que decir una cosa, el videoclip con Ozuna se rueda en una ciudad a 30 kilómetros de Barcelona, y la gente se preguntaba por qué graba en esa localidad”, se dijo sobre Shakira y Piqué y la canción Monotonía.