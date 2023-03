La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ asistió a un partido acompañada de otro hombre

Shakira visitó Nueva York junto a sus hijos Sasha y Milán

Revela en entrevista toda la verdad: “Soporté mucha mi**da”

¿Shakira tiene nueva conquista?: A casi un año de la separación de Shakira y Piqué, a la cantante colombiana y estrella mundial se le ha relacionado con varios famosos, recordemos aquella polémica en donde el actor nombrado ‘el hombre más guapo del mundo’ Henry Cavill se sorprendió cuando vio a la famosa caminando en una red carpet.

Y es que en días recientes, Shakira fue vista en un partido de la NHL y apoyando a los New York Islanders, pero no se le vio sola, si no que estaba acompañada de un hombre y bastante famoso. Inmediatamente las fotografías se hicieron presentes en todas las redes, y ahora te contamos qué fue lo que sucedió y de quién se trata.

Shakira se encuentra ‘facturando’ y viajando por muchas partes del mundo, recientemente la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ visitó Nueva York para asistir a Late Night Show junto a Jimmy Fallon, y de paso aprovechó para pasear por las calles de ésta ciudad.

La cantante de origen colombiana, asistió al partido de la NHL pero se le vio junto a un hombre, y las fotografías comenzaron a rondar en todo el intetnet. No es la primera vez que se levantan sospechas sobre un posible nuevo romance para la cantante, pues recordemos que su ex Gerard Piqué ya tiene nueva novia.