Shakira aparece en Instagram y preocupa por su apariencia

Mandó extraños mensajes

¿Qué le pasa a Shakira?

Shakira ha transcurrido los meses más difíciles de su vida tras iniciar su separación de Gerard Piqué. La pareja era una de las más queridas del mundo del espectáculo, pero desde que tomaron caminos separados el público en su mayoría ha tomado partido por Shakira.

En una inteligente maniobra de marketing, Shakira ha publicado en sus redes sociales varios enigmáticos mensajes que han desatado las especulaciones y expectativas de sus fans y seguidores. Algunos aseguran que van dedicados al mismísimo Gerard Piqué.

¡Shakira luce muy triste!

Ahora Shakira ha publicado un fragmento de su nuevo sencillo “Monotonía”, en el que canta junto a Ozuna. Los fragmentos de la letra de la canción fueron dejados poco a poco en distintas publicaciones en redes sociales, lo que solo hizo crecer la expectativa de los fans de las ex pareja de Gerard Piqué.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de monotonía, nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría. Esto va a ser un hit mundial”, “Tan solo de escuchar eso ya se a quien le va doler”, “Ya me vi todo triste aunque no lo esté, cantando esta canción”, fueron los mansajes que dejó.