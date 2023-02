Shakira quiere seguir atacando a Clara Chía

Le mandó más indirectas en su nueva canción

¿Clara Chía le responderá algún día? En la noche de ayer, Karol G y Shakira sorprendieron a todos sus fanáticos lanzando la nueva canción del álbum de la “Bichota”, “Te Quedó Grande” mejor conocida como “TQG”, la cual no sólo sorprendió por la belleza que irradiaban ambas colombianas en el video, sino también por todos los mensajes en la letra para humillar. Al igual que con Bizarrap en ‘Music Sessions 53’, en esta nueva canción de Shakira con Karol G titulada “TQG”, la colombiana decidió lanzar muchos ataques a Gerard Piqué luego de su separación y toda la polémica generada por la supuesta infidelidad cometida por el dueño de Kosmos. ¿Qué dice la canción? Comenzando con el mensaje “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”, fue como Shakira comenzó a humillar a Gerard Piqué, pues hay que recordar que luego de su comunicado de separación, medios internacionales empezaron a filtrar las fotos del exfutbolista saliendo a escondidas con Clara Chía Martí. Seguido de eso, canta la parte de “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dando entender que Gerard Piqué está tratando de llamar la atención de Shakira.

Manda mensaje a Clara Uno de los mensajes de la letra de "TQG" que llamó mucho la atención fue el de: "Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota. Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura y más level. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito". Donde no sólo humilla a Gerard Piqué al afirmar que la sigue buscando, sino que también le responde diciendo que ella ya le dio vuelta a la página y nunca más lo quiere volver a ver. Aunque tambien parece que el exdefensa del Barcelona quiere regresar con ella.

Shakira mensajes Clara Chía: Mensaje a su rival Finalizando con parte de la letra de su canción con Ozuna, Shakira cantó junto a Karol G la estrofa: "Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía", hablando sobre la supuesta infidelidad cometida por parte de Gerard Piqué. Y es que asegura que está bien, que ya no es "bienvenido", y que : "Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río".

Shakira mensajes Clara Chía: ¿La colombiana es inmadura? En comentarios que han surgido, han calificado a la colombiana como infantil por no poder superar su ruptura con el español: "Ay ya por favor, ya es cansado". El dúo de dejadas !!! y bien ardidas ya aburren que flojera ya cayeron muy bajo", "Shakira pasa página, que tu música es decadente y falta de ética.". ESCUCHAR CANCIÓN AQUÍ. "Ya que lo suelte al Pique, una canción es gracia, mas ya aburre, POR CIERTO CUANTOS AÑOS TIENE SHAKIRA??? Actua como si tuviera 15 años, (mentalmente inmadura) no le vaya a salir contraproducente esto", Ya olvídalo, por favor".

