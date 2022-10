Shakira manda fuerte mensaje a Piqué a través de su canción ‘Monotonía’

Mientras las lágrimas corren por las mejillas de Shakira podemos escucharla interpretar lo siguiente: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría… Tú en lo tuyo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que algún día fuimos”.

En otra parte del videoclip que ya circula en la plataforma de YouTube la cantante interpreta parte de lo que pasó con Piqué al decir que “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo… Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad”, todo lo dicho y visto en el video es la clara representación de lo que Shakira atraviesa tras su separación con el futbolista. Archivado como: Shakira manda mensaje Piqué.