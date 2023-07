Shakira con más indirectas a Piqué en su nueva canción

Shakira indirectas Piqué canción: Más indirectas para su ex

A pesar de que ya pasó más de un año de su separación, muchos seguidores reaccionaron de inmediato y aseguran que hay indirectas para Gerard Piqué ocultas en frases como “Siempre tan ocupado con tanto negocio” o “Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo”.

«Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero». VER VIDEO DE SHAKIRA AQUÍ. ARCHIVADO COMO: Shakira indirectas Piqué canción