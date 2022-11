Anteriormente, el portal ‘ Infobae ‘ había reportado cómo el incómodo encuentro entre la ex pareja de famosos había derivado en una señal obscena que aparentemente Shakira habría hecho a su ex Piqué mientras el hombre estaba distraído con el celular en pleno partido de su hijo Milán, pero ahora más imágenes se filtran.

Las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’, estuvieron en el campo de beisbol para el juego de Milán, hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, quien acudió a ver a su retoño ganar además con la compañía de sus padres, mientras que la colombiana lo hizo con su hermano y tuvo que entregarle sus hijos al ex futbolista, pues pasarían días juntos.

Y es que mientras ya se acordó que Shakira se llevaría a sus hijos a vivir a Miami y ultima detalles para eso, Piqué sigue viento en popa con su novia Clara Chía, así como con su empresa Kosmos, pero hace días, la ex pareja tuvo que verse la cara por el juego final de Milán, su hijo mayor, pero los videos dan cuenta de varios incómodos momentos en especial para el español.

La telenovela entre Shakira y Piqué sigue dando mucho de qué hablar y en esta ocasión son los hijos de la ex pareja, Milán y Sasha quienes pusieron ‘el dedo en la yaga’ sin quererlo y expusieron su amor por los famosos quienes tuvieron que verse las caras hace unos días en la final de la copa Cataluña, en la que quedó triunfante el equipo del hijo mayor de la cantante y el ex futbolista.

Mientras la interacción entre Shakira y Piqué fue nula, o prácticamente ninguna, pues ni se voltearon a ver ‘aparentemente’, al terminar el partido de Milán, el niño corrió a abrazar a su mamá emocionado por el triunfo y la cantante le dio unas palabras de felicitación a todos los pequeños del grupo mientras a lo lejos su ex junto con sus padres la veían… pero lo peor para el exfubtolista apenas llegaba…

Milán y Sasha son más unidos a Shakira, eso es evidente y pasan más tiempo con su famosa mamá, sin embargo también comparten momentos con su papá Piqué, sin embargo en las escenas de medios de comunicación como ‘ Univisión ‘, y ‘ People en Español ‘, se da cuenta de que no hay punto de comparación y los niños aman más a la cantante.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo en medio de la ‘telenovela’ que continúa con la actitud de Shakira y Piqué quienes en ese momento ni se voltean a ver, por lo que pudiera ser que los acuerdos a los que llegaron no significan que exista una relación cordial entre ambos quienes tendrán que ‘calarse’ las incomodidades por sus hijos.

En la parte de celebración de los niños que ganaron el partido, Piqué se acerca a sus hijos pero ellos están con Shakira abrazándola mientras la cantante se derrite de amor por ellos y su ex los mira acompañado de sus padres quienes esperan que terminen de estar con la intérprete de ‘Te Felicito’ para llevárselos con él a pasar momentos juntos.

¿Milán y Sasha quieren más a su mamá que a su papá?

Al final, Shakira se despidió de Sasha y Milán quienes se marcharon con Piqué y sus padres para tener días de convivencia con ellos, sin embargo, la gente pareciera estar del lado de la cantante pues en los comentarios del video de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, las personas comentaron sus puntos de vista:

“Ese hombre es hasta mal padre se le notaba distante con sus hijos. Pero esos pequeños están bendecidos con su madre”, “Así son los papas, van a ver a sus hijos pero no les prestan atención!”, “Se nota CLARAmente que Gerard no estaba interesado en asistir a ese partido sólo lo hizo por cumplir es Clara (perdón) Claro donde tiene su atención”, “Para mí al comportamiento de Shakira ha sido excelente y Gerard como siempre comportándose como lo que es un niñato inmaduro acompañado de sus papitos”, “Se ven muy inmaduros los dos, deberían tener una relación cordial pero ella se le ve muy dolida todavía, se ve que lo odia no lo perdona”, escribieron las personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LOS HIJOS DE SHAKIRA CON SUS PADRES. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.