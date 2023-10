¿Shakira estrena romance? La cantante habla emocionada de hombre que ‘marcó’ su vida

La cantante se ha mostrado agradecida con ellos en más de una ocasión, sin embargo no son los únicos hombres a los que considera importantes.

El también periodista pidió a la colombiana que le contara alguna historia, siendo que si no le daba una la inventaría, habría bromeado con ella.

Cercanía con García Márquez

«A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante», contó Shakira.

«Y yo, le dije , ‘¿Pero, sobre qué?’. A lo que respondió, ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento'», agregó la cantante con una sonrisa en el rostro.

Gabriel García Márquez fue un periodista reconocido, además de un emblemático autor de literatura que logró escribir importantes historias a lo largo de su vida.

El escritor, habría tenido fe en el talento de Shakira, estando presente en los primeros pasos en la carrera de la colombiana, pidiendo escribir sobre ella.