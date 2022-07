Además, de acuerdo con el rotativo español, se ha solicitado además una multa de 23,7 millones de euros para Shakira. La estrella pop colombiana de 45 años “confía plenamente en su inocencia y, por lo tanto, no acepta una conformidad”, dijo la firma Llorente y Cuenca en un comunicado.

Este viernes, la Fiscalía confirmó la acusación en contra de la cantante colombiana y pidió una pena de ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública. Se le acusa de no pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el patrimonio, de acuerdo con El País.

¿Shakira ya pagó lo que debe?

De momento no hubo detalles disponibles sobre el trato que le ofrecieron los fiscales. No se ha fijado fecha para el juicio. La firma de relaciones públicas de Shakira dijo que la artista ha depositado la cantidad que supuestamente debe en la Agencia Tributaria española y que no tiene deudas tributarias pendientes.

La residencia de la artista está en el centro del caso. Los fiscales alegan que vivía principalmente en España a pesar de tener una residencia oficial en las Bahamas. Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, tiene dos hijos con el astro del fútbol Gerard Piqué. Archivado como: Shakira Cárcel