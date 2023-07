Desde que llegó al aeropuerto y continuó el acoso de la prensa, la barranquillera no dudó en evitar contestar las preguntas y se limitó a saludar a la cámara a pesar de que intentaron meter a Sasha y Milán en la conversación, preguntando si estudiarán en la misma escuela que los hijos de Lionel Messi. Por ello, al darse a conocer la entrevista fueron los internautas quienes no dudaron en atacar al reportero.

Shakira explotó contra reportero: «Qué falta de respeto»

Ante la incómoda situación que vivió Shakira, los internautas no dudaron en expresar que se encuentran molestos por la falta de respeto que vivió la cantante y también señalaron que fue una «pésima entrevista» por parte del hombre. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

«Shaki tan linda, ese micro iba y venía… Hasta que el tipo esté le hace una pregunta que no debió, ojalá me leas imprudente, que te van a faltar el respeto y vas a salir a pedirlo, pero no lo merece más», «Pésima entrevista», «Muy imprudente la pregunta, qué falta de respeto y profesionalismo, no respetan los niños», dijeron los internautas.