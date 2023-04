La colombiana ya se encuentra en Miami en compañía de sus hijos

Se sospecha que está en búsqueda de una nueva casa

Señalan ‘pruebas’ de que aún piensa en el exfutbolista

¿Shakira está engañando a todos? Luego de que la cantante haya llegado a Miami en compañía de sus hijos para empezar una nueva vida luego de su pública separación del exfutbolista es español, han surgido nuevos señalamientos en torno a la colombiana.

Y es que a pesar de que ya se encuentra instalada en su casa de Miami, Florida junto a sus hijos Sasha y Milán, señalan que se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar. Sin embargo, han notado un detalle importante durante la aparente misión de la cantante y señalan que aún podría amar al español.

¿Shakira está engañando a todos y aún ama a Piqué?

¿Shakira está engañando a todos? Luego de que la cantante se viera en las calles de Miami en lo que parece ser la búsqueda de un nuevo hogar para compartir con sus dos hijos, productos de su relación con Gerard Piqué, señalan que la colombiana a dado una señal de que no supera al español.

Y es que mientras se le ve a Shakira en compañía de su hermano y otra mujer caminando juntos, usuarios no han dudado en señalar un artículo de la cantante. Y es que ante tal descubrimiento no han dejado pasar la idea de que la colombiana aún no deja ir a su expareja del todo. Archivo: ¿Shakira está engañando a todos?