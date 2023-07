La estrella del pop Shakira enfrentaba nuevos problemas con Hacienda

La estrella del pop Shakira enfrentaba nuevos problemas con la Hacienda española después de que una corte cerca de Barcelona indicara el martes que había aceptado abrir una investigación en un segundo caso de supuesto fraude fiscal de la cantante colombiana.

Shakira ya estaba a la espera de un juicio aún sin fecha por supuestamente no pagar 14,5 millones de euros (13,9 millones de dólares) en impuestos por ingresos entre 2012 y 2014. La artista ha negado cualquier infracción, según The Associated Press.