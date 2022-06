Sin dejar pasar mucho tiempo, la Hija de Nostradamus sacó en primer lugar la carta de El Loco, así como la carta de El 6 de espadas, la cual se describe como ‘la carta del viaje’: “Esta carta me dice que Shakira dejó muchas cosas por estar con Piqué. Las cartas dicen también que él no ha sabido valorar todo lo que ella dejó por él”.

Hija de Nostradamus dice que Piqué “se suelta las trenzas”

En otra parte de este video, que al momento está cerca de llegar a las 35 mil vistas, la Hija de Nostradamus reveló que el ex de Shakira “se suelta las trenzas”, pero eso no sería todo: “Las cartas me indican que ha habido fiestas con prostitutas. La carta del Jinete del Apocalipsis le sale a Piqué, no le va a ir bien en temas laborales”.

La clarividente Antonella Pilar reveló que de todo esto Shakira ya estaba enterada, pero como otra de sus canciones, se hizo ‘ciega, sorda y muda’: “Vienen pleitos legales y Shakira sacará un libro, así como otra canción de despecho. Si se casan, sería para tapar bocas, para tapar lo que ya hemos dicho de la orientación sexual de Piqué”.