En él que se muestra un momento poco amable de parte de la especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Guttmann con Shakira. Se puede ver en el clip que ambas tenían una conversación delante de Piqué y segundos después, la ex suegra la aprieta de la mejilla izquierda para luego hacerle una señal de que guarde silencio.

Al parecer, la colombiana tampoco llevaba una buena relación con la mamá del ex futbolista, aunque al inicio parecía que sí. Prueba de ello es un video que los fans de la barranquillera revivieron en redes sociales y que se ha hecho viral.

¿Era controlada por Piqué?

El que Shakira haya mencionado a la mamá de su ex, Montserrat Bernabeu, en su nueva canción “Bizarrap Music Sessions #53”, evidenció que la relación entre ellas no es buena. Los fanáticos de la colombiana dieron por sentado que Shakira no pensaba en llevar la fiesta en paz.

Incluso, la cantante colocó una muñeca de una bruja en su casa que parece estar vigilando a la casa de sus suegros. Esto también desató una polémica por el significado que Shaki quería dar al tener esta figura en su residencia.