El mes de junio comenzó con un drama que hasta el día de hoy no ha terminado. El video podcast español “Mamarazis” aseguró que Shakira y Gerard Piqué se estaban separado por una supuesta infidelidad por parte del futbolista, eso generó un gran rumor entre todos los medios de España.

Es cierto que a la cantante de “Loba” no le faltan pretendientes y con la noticia de su separación del futbolista de FC Barcelona se han registrado una gran cantidad de guapos actores que la han comenzado a seguir en sus redes sociales. ¿Ya se arrepintió el defensa de haberla dejado?

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, los dos no han dejado de estar en el ojo del huracán. La colombiana ya fue relacionada con muchos famosos como los actores Henry Cavill y Chris Evans. Ahora sorprende al ser vista bailando muy coqueta con un cantante muy famoso.

¿Ya quiere a olvidar a Piqué?

Mientras todo el mundo está pendiente de la vida sentimental de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, está enfocada en el bienestar de sus hijos y en sus proyectos laborales. Y uno de ellos es el show “Dancing With My Self”, del que la cantante colombiana no para de compartir contenido en sus redes sociales.

En uno de sus últimos posts en Instagram, la de Barranquilla compartió un momentazo que protagonizó junto a otro miembro del jurado del talent show, el famoso Nick Jonas, a quién puso a bailar salsa durante la grabación del programa, regalándonos así un momento de lo más viral.