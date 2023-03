La entrevista estaba en inglés, sin embargo la cantante aseguró: “Lo empecé a sentir en mi cuerpo, yo tengo esta reacción física a la música, si ves que me estoy moviendo de un lado a otro en dos pasos, las cosas van mal, yo sé que una canción será un éxito cuando me empiece a mover, bailar y empiece a tener estas pequeñas contracciones en la zona de mi cadera”, dijo Shakira, quien argumenta que si una canción la hace bailar moviendo sus caderas, es que será un “hit”.

Shakira no le contestó a Bizarrap por más de dos meses

El productor argentino y la estrella colombiana se sintieron muy cómodos en la entrevista, donde además contaron una pequeña anécdota que resultó en que Shakira no le contestó los mensajes que le envió Bizarrap para colaborar por más de dos meses.

“Para ese tiempo que fue Julio de 2022, tenía el hit #1 con Quevedo, dije, este es mi momento para mandarle mensaje a Shakira”, dijo Bizarrap, “Él me mensajeó pero no vi sus mensajes hasta 3 meses después y no sé porqué”, admitió Shakira, Jimmy Fallon recalcó el hecho asombrado mientras dijo “¿Dejaste dos meses esperando a Bizarrap?”, a lo que la colombiana dijo “Sí, pero no fue a propósito”, para después soltar una risa con “Biza” y Fallon.