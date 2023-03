No podía faltar que la intérprete de ‘Suerte’ cantara por primera vez en vivo su music session con Bizarrap, tema en donde da un duro golpe a su ex, Gerard Piqué con quien tuvo una relación de más de 12 años y a su novia Clara Chía Martí de 23 años.

Shakira aparece en atuendo provocativo: Aseguran que la cantante se ve mucho mejor desde que ya no está con Piqué

Mientras que la cantante interpretaba líneas de su tema como “A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Yo solo hago música perdón que te salpique”, Shakira le dio una dura lección a Gerard Piqué luciendo un cuerpazo y enseñando casi todo.

En los comentarios, no podían faltar miles de personas alabando a la cantante y asegurando que se ve ‘mucho mejor’ ahora que está en una nueva etapa de ’empoderamiento’. No hay nadie como ella. Qué emocionante ver a todo el público cantando a coro con ella”, “¿Si ven como volvió su brillo?, hay personas que no suman solo restan”, “Volvió nuestra Shakira más recargada y espectacular que nunca”, aseguraron los internautas a través de los comentarios en Instagram. Archivado como: Shakira aparece en atuendo provocativo