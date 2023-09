Shakira acusada nuevamente de evasión fiscal en España

En esta ocasión, los fiscales españoles han acusado a Shakira de no pagar 6,7 millones de euros (7,1 millones de dólares) en impuestos sobre sus ingresos del año 2018.

Esta no es la primera vez que la artista se ve involucrada en problemas fiscales en este país europeo.

Esto según informaron las autoridades de Barcelona en un comunicado, de acuerdo a The Associated Press.

Relacionado con los años 2012 a 2014, en el que se le acusa de no pagar 14,5 millones de euros (15,4 millones de dólares) en impuestos.

Investigación de fiscales españoles

En julio pasado, los fiscales españoles iniciaron la investigación que ha llevado a estas acusaciones.

Tras revisar cuidadosamente las pruebas recopiladas en los últimos meses, decidieron presentar los cargos contra la cantante colombiana.

Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el juicio, según la información publicada por The Associated Press.

Por su parte, la firma de relaciones públicas que solía manejar los asuntos de Shakira no ha emitido comentarios al respecto.